Desligada recentemente de seu cargo de diretora de Governança e Estratégia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a executiva Juliana Picoli Agatte recebeu, durante grande parte de sua trajetória, um salário desejado por muitos brasileiros.

Vale destacar que a posição assumida por Juliana é considerado um cargo de altíssimo escalão na estrutura da estatal, ficando abaixo apenas do Conselho de Administração, o que justifica a remuneração recebida.

Suas principais funções incluíam lidar com temas estratégicos de governança, sustentabilidade e planos de negócios, oferecendo soluções para assegurar o bom funcionamento da empresa.

De acordo com informações do portal Metrópoles, mensalmente, ex-diretora recebia pouco mais de R$ 46 mil. Desta forma, com apenas 6 meses de trabalho, Juliana já seria capaz de comprar uma casa, que em determinados locais, pode custar de R$ 144 mil a R$ 200 mil.

A executiva, que foi indicada ao cargo da diretoria pelo Partido dos Trabalhadores, passou cerca de 2 anos nos Correios, atuando no período de 25 de outubro de 2023 a 4 de novembro de 2025. Sendo assim, estima-se que ela tenha conseguido construir uma significativa fortuna.

Correios pagarão mais seis meses de salário à ex-diretora

Apesar de ter deixado seu cargo ainda no ano passado, Juliana ainda seguirá recebendo a mesma remuneração dos Correios por um período de seis meses, especialmente para evitar efeitos do fenômeno conhecido como “porta giratória”.

Em suma, a ex-diretora passará um tempo de “quarentena” antes de assumir um novo cargo na empresa Edelman para evitar que ela compartilhe seus conhecimentos internos e redes de relacionamento com o mercado privado.

Na nova empresa, que se define como uma “agência global de comunicação”, Juliana deve assumir uma função bastante semelhante à que exerceu nos Correios. A diferença é que, agora, seu foco estará na gestão da carteira de clientes, na liderança de equipes e na condução de projetos de relações governamentais e institucionais ligados à logística, ao transporte e ao comércio eletrônico.