Durante décadas, o Registro Geral (RG) foi o principal documento de identificação no Brasil. No entanto, uma decisão do governo federal, tomada com o objetivo de modernizar processos e combater fraudes, deve extinguir o número de forma definitiva.

Afinal, desde 2022, o documento passou a ser ser substituído pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que promete revolucionar o procedimento de identificação no país por meio da unificação de dados.

A credencial, que já está disponível para ser emitida em todas as regiões do Brasil, passará a utilizar o CPF como identificador único. Com isso, ela pode servir para dar fim aos riscos relacionados ao RG tradicional.

Além disso, a CIN ainda permite que os cidadãos unifiquem dados como os do Título de Eleitor, Carteira de Trabalho (CTPS), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado Militar e outros registros, incorporando-os diretamente ao documento.

Vale lembrar que, conforme estabelecido pelo Decreto nº 10.977/2022, o antigo RG permanecerá válido até meados de 2032. Sendo assim caso o documento não seja substituído até a data, o acesso a serviços e procedimentos que exigem identificação pode ser prejudicado.

Novo documento de identidade conta com segurança reforçada

Conforme mencionado anteriormente, a CIN tem a ampliação da segurança dos dados entre seus objetivos centrais. E é relevante destacar que essa característica não está restrita a unificação de dados, já que a nova identidade ainda inclui os seguintes recursos:

QR Code: possibilita a verificação imediata da autenticidade;

possibilita a verificação imediata da autenticidade; Impressão de última geração: apresenta elementos gráficos que não podem ser facilmente reproduzidos;

apresenta elementos gráficos que não podem ser facilmente reproduzidos; Versão digital: acessível por meio do aplicativo Gov.br, a versão também conta com diferentes ferramentas para manter os dados seguros.

Para emitir o documento, basta dar entrada na solicitação por meio dos órgãos de identificação estadual e, na data marcada, comparecer com o CPF, certidão de nascimento ou casamento e os demais dados que serão adicionados à credencial.

Embora o prazo de emissão da CIN mude de acordo com o estado, a média costuma variar entre 15 e 40 dias úteis. Uma vez emitida a versão física, o documento passa a estar disponível também em formato digital de forma automática.