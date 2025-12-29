O trabalho realizado dentro de casa faz parte da rotina de milhões de mulheres no Brasil. Mesmo sem registro em carteira, essas atividades ocupam tempo, exigem dedicação diária e sustentam a estrutura de muitas famílias. Ainda assim, quando o assunto é aposentadoria, surgem dúvidas sobre direitos e possibilidades futuras.

Muitas donas de casa acreditam que, por nunca terem tido um emprego formal, não podem receber nenhum tipo de benefício ao envelhecer. No entanto, a legislação previdenciária brasileira prevê caminhos específicos que permitem acesso à proteção social, desde que algumas regras sejam cumpridas.

Como donas de casa podem ter acesso à aposentadoria ou benefício do INSS

A dona de casa que nunca trabalhou com carteira assinada pode, sim, receber valores do INSS em situações específicas. Isso acontece por meio de duas possibilidades diferentes: a contribuição voluntária como segurada facultativa ou o acesso a um benefício assistencial destinado a pessoas de baixa renda.

No caso da segurada facultativa, a mulher do lar que não exerce atividade remunerada pode optar por contribuir por conta própria para a Previdência Social. Essa escolha permite acesso a benefícios semelhantes aos de quem trabalha formalmente, desde que os pagamentos sejam feitos corretamente.

As principais formas de contribuição são:

Plano normal, com pagamento de 20% sobre o valor escolhido, entre o salário mínimo e o teto do INSS

Plano simplificado, com contribuição de 11% sobre o salário mínimo

Plano de baixa renda, com alíquota de 5% do salário mínimo, destinado a famílias inscritas no CadÚnico e com renda mensal de até dois salários mínimos

Ao contribuir como facultativa, a dona de casa passa a ter direito a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e aposentadoria por idade. Para se aposentar, é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos, além da idade exigida pela legislação vigente.

Quem nunca contribuiu pode receber benefício mesmo sem pagar INSS

Para quem nunca conseguiu ou não teve condições de contribuir ao longo da vida, existe uma alternativa prevista em lei. Mulheres com 65 anos ou mais, que vivem em situação de baixa renda, podem ter direito ao Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC ou LOAS.

Esse benefício não é uma aposentadoria, mas garante o pagamento mensal de um salário mínimo para idosos ou pessoas com deficiência que comprovem vulnerabilidade social. Para ter acesso, não é necessário ter feito contribuições ao INSS, mas é obrigatório atender aos critérios de renda e manter o cadastro atualizado no CadÚnico.

Em resumo, as situações mais comuns são:

Sem carteira assinada e sem contribuição: acesso apenas ao BPC, se houver baixa renda e idade mínima

Sem carteira assinada, mas com contribuição facultativa: acesso à aposentadoria por idade e outros benefícios previdenciários

Contribuição define o tipo e o valor do benefício futuro

Antes de iniciar qualquer pagamento ao INSS ou solicitar um benefício, é recomendado buscar orientação especializada. Erros no código de contribuição ou escolhas inadequadas podem gerar negativas futuras.