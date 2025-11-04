A Havan é famosa por suas fachadas grandiosas, pela Estátua da Liberdade na entrada e pelo estilo marcante de seu proprietário, Luciano Hang. No entanto, poucos sabem que grande parte do faturamento bilionário da rede vem de produtos que passam despercebidos por quem entra nas lojas à procura de eletrônicos ou itens de decoração.

Entre itens simples e até curiosos, existem mercadorias que se tornaram verdadeiros campeões de vendas, muitas vezes sem que os clientes percebam. De acordo com dados do setor varejista, os maiores sucessos da Havan não são os produtos mais caros, mas aqueles de uso diário, que atraem compras frequentes e consistentes.

Produtos de cama, mesa e banho estão entre os mais vendidos, impulsionados por promoções frequentes e pela diversidade de marcas disponíveis. Também se destacam os itens de utilidades domésticas — como escorredores de louça, cabides, tapetes e potes plásticos — que movimentam milhões de reais todos os meses.

Além disso, a Havan se consolidou como referência em produtos sazonais, especialmente durante o Natal. Todos os anos, as lojas da rede se transformam em verdadeiros pontos turísticos, decoradas com luzes e enfeites que atraem milhares de visitantes. Esse cenário contribui para um aumento significativo nas vendas de árvores de Natal, pisca-piscas e demais artigos temáticos.

O segredo das vendas da Havan: sucesso nos produtos do dia a dia

