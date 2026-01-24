Luciano Hang é amplamente reconhecido no país como o empresário à frente das Lojas Havan, mas o grupo comandado pelo catarinense também atua em um segmento bem diferente do varejo tradicional. Fora do radar de grande parte do público, o Posto Havan integra o portfólio de negócios do empresário e opera nas áreas de combustíveis, conveniência e alimentação rápida.

Um negócio longe dos holofotes

Ao contrário das megalojas da Havan, conhecidas pelo visual padronizado e pela réplica da Estátua da Liberdade, o Posto Havan adota uma presença mais discreta. Mesmo assim, o empreendimento atende diariamente um grande fluxo de clientes, oferecendo abastecimento, lanches, refeições rápidas, bebidas e produtos prontos para consumo. O funcionamento é contínuo, 24 horas por dia, o que amplia a conveniência para motoristas e moradores das regiões atendidas.

Na prática, esse modelo insere o grupo Havan também no setor de serviços e alimentação, ainda que sem a mesma visibilidade pública das lojas de departamento espalhadas pelo Brasil.

Como surgiu o Posto Havan

A história do Posto Havan começou em outubro de 2001, no município de Brusque, em Santa Catarina. Inicialmente, a operação era voltada apenas à venda de combustíveis. Para assegurar padrão de qualidade e regularidade no fornecimento, o grupo estabeleceu parceria com uma grande distribuidora nacional, referência no mercado.

Com o passar do tempo e a expansão da marca Havan, o negócio evoluiu. As unidades passaram a contar com lojas de conveniência mais completas, ampliando o mix de produtos e serviços e aproveitando o aumento do fluxo de consumidores nas regiões onde a empresa atua.

Presença regional e estratégia de diversificação

Atualmente, o Posto Havan possui unidades em cidades como Araranguá, Barra Velha e Palhoça, todas em Santa Catarina. Localizados em pontos estratégicos, os postos funcionam como um braço complementar do grupo, diversificando as fontes de receita.

Apoio ao crescimento do grupo

Mesmo sem atingir o faturamento das megastores, o Posto Havan reforça a estratégia de expansão do conglomerado. Enquanto esse segmento cresce de forma mais silenciosa, a Havan segue em destaque no cenário nacional, liderando rankings de rentabilidade no varejo, segundo levantamentos do jornal Valor Econômico.