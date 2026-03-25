Antes de se tornar um dos empresários mais conhecidos do país, Luciano Hang, dono da Havan, nasceu em um cenário bem diferente dos grandes centros comerciais. Hang cresceu em Brusque, localizada no estado de Santa Catarina. A região é conhecida pelas temperaturas mais baixas e pela forte influência europeia.

Fundada no século XIX, Brusque recebeu principalmente imigrantes alemães e italianos. Essa herança ainda é visível na arquitetura, na culinária e até no comportamento dos moradores.

O município cresceu com base na indústria têxtil e no comércio e se consolidou como um polo produtivo relevante em Santa Catarina, características que acabaram influenciando gerações, incluindo o próprio Luciano Hang.

Foto: Prefeitura de Brusque

Clima e turismo local

O frio mais intenso durante o inverno acaba fazendo parte do dia a dia da cidade. Mesmo com médias que costumam ficar entre 17 °C e 18 °C, períodos mais rigorosos podem derrubar os termômetros para perto de 16,6 °C, e em alguns casos, a sensação térmica pode se aproximar de 0 °C.

Para quem visita a cidade, vale conferir o comércio, cafeterias e restaurantes locais, além de caminhadas pelo centro histórico, onde ainda se percebe a influência da colonização europeia na arquitetura. Eventos culturais e feiras também fazem parte da rotina da cidade.