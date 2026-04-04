O empresário Jorge Paulo Lemann, um dos principais nomes por trás da maior cervejaria do planeta, voltou a ganhar destaque ao figurar entre os mais ricos do mundo. Dono de participação relevante na gigante AB InBev, ele construiu um verdadeiro império global no setor de bebidas, com marcas conhecidas em diversos países.

A trajetória de Lemann no mundo dos negócios começou no setor financeiro, mas foi no mercado de cervejas que ele consolidou sua fortuna. A aquisição da Brahma e, posteriormente, a fusão com a Antarctica deram origem à Ambev, que se tornaria uma das maiores empresas da América Latina e peça-chave na criação do grupo internacional.

Com o crescimento acelerado e novas fusões estratégicas, o empresário passou a integrar o comando da AB InBev, dona de marcas globais como Budweiser, Corona e Stella Artois. Esse movimento transformou o grupo no maior produtor de cerveja do mundo e elevou significativamente o patrimônio de seus controladores.

Graças a essa expansão internacional e à diversificação de investimentos, Lemann alcançou posições de destaque nos rankings da revista Forbes ao longo dos anos, com uma fortuna que já ultrapassou dezenas de bilhões de dólares. O brasileiro se consolidou, assim, como um dos empresários mais influentes do planeta.

A estratégia por trás da fortuna bilionária

O sucesso de Jorge Paulo Lemann não se resume apenas ao setor de bebidas. Ao lado de sócios históricos, ele criou o fundo 3G Capital, responsável por investimentos em grandes empresas globais, incluindo redes de fast food e gigantes da indústria alimentícia. Essa estratégia de gestão eficiente e foco em resultados foi determinante para multiplicar seus ganhos ao longo das décadas.

Além disso, o empresário também ficou conhecido por seu estilo de liderança rigoroso e pela busca constante por eficiência nas empresas que controla. Esse modelo ajudou a transformar negócios locais em potências globais, consolidando sua presença entre os bilionários mais influentes do mundo e reforçando o peso do Brasil no cenário econômico internacional.