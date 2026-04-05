Independentemente do formato, o pão é um dos alimentos mais consumidos no Brasil, ocupando um lugar central na alimentação diária da população, sobretudo no café da manhã ou durante os lanches da tarde.

E foi justamente com essa verdadeira paixão nacional que o empresário gaúcho Marcelo Marques começou a construir um poderoso império, que lhe rende um faturamento anual que beira os R$ 4 bilhões.

Junto de seu irmão Claudiomar, Marcelo começou a produzir pães no quintal da casa de seus pais. Aos poucos, a dupla começou a atender a demanda de mercearias da região e, assim, conseguiu conquistar uma base sólida para transformar sua empresa, a Marquespan, em um lucrativo negócio.

Contando com mais de oito unidades fabris espalhadas por todo o Brasil e com capacidade para produzir 20 milhões de unidades por dia, a Marquespan se consolidou como a maior fabricante de pão francês do mundo e, com isso, permitiu que Marcelo realizasse muitos de seus sonhos, como a compra do estádio Arena do Grêmio.

Torcedor fanático e declarado do clube gaúcho, o empresário é conhecido por sua forte ligação emocional com o Grêmio, já tendo prestado apoio em outras ocasiões. Contudo, sua iniciativa atual pode ter um impacto ainda mais direto para o clube.

Além do estádio: empresário pretende concorrer à presidência do Grêmio

Vale destacar que a aquisição do estádio é apenas uma das iniciativas de Marcelo para fortalecer o Grêmio, já que, recentemente, ele também decidiu lançar sua pré-candidatura à presidência do clube.

Líder do movimento “O Grêmio é Nosso”, o proprietário da Marquespan pretende se posicionar de forma contrária à possível transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Conforme relatado pelo portal Estadão, o investidor Paulo Nobre, que presidiu o Palmeiras entre 2013 e 2016, é uma das maiores inspirações de Marcelo, uma vez que ele adotou posturas muito semelhantes para reestruturar o clube alviverde.