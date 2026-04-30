O empresário Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho BH, vem chamando atenção no cenário nacional ao unir sucesso no varejo com protagonismo no futebol. Fundador da rede Supermercados BH, ele alcançou um faturamento impressionante superior a R$ 25 bilhões em 2025. O número coloca sua empresa entre as maiores do Brasil no setor alimentício.

De acordo com dados recentes, a rede faturou cerca de R$ 25,7 bilhões no último ano, mantendo a quarta posição entre os maiores supermercados do país. O crescimento é expressivo, já que em 2024 o faturamento havia sido de pouco mais de R$ 21 bilhões. Associação Brasileira de Supermercados aponta que a empresa segue atrás apenas de gigantes como Carrefour, Assaí e Grupo Mateus.

Paralelamente ao sucesso empresarial, Pedro Lourenço também se tornou protagonista no futebol brasileiro. Em 2024, ele adquiriu o controle da SAF do Cruzeiro, comprando as ações que pertenciam ao ex-jogador Ronaldo Nazário. A negociação girou em torno de R$ 600 milhões e marcou uma nova fase administrativa no clube mineiro.

A diferença entre os negócios impressiona: o faturamento da rede de supermercados chega a ser dezenas de vezes maior do que a receita anual do Cruzeiro. Esse poder financeiro amplia a capacidade de investimento e gera expectativa entre torcedores. Com uma gestão mais estruturada, o clube busca retomar protagonismo no cenário nacional.

De carregador a dono de gigante e investidor no futebol

A trajetória de Pedro Lourenço é considerada uma das mais emblemáticas do empreendedorismo brasileiro. Ele começou trabalhando como carregador de caixas em supermercados e, ao longo das décadas, construiu um verdadeiro império no varejo. A fundação do Supermercados BH, em 1996, foi o ponto de partida para uma expansão acelerada.

Já no futebol, a compra da SAF do Cruzeiro marcou a saída definitiva de Ronaldo Nazário do comando do clube. A mudança abriu espaço para uma nova gestão, com foco em equilíbrio financeiro e crescimento esportivo. A expectativa é de que o poder econômico do empresário ajude a recolocar o time entre os principais do país.