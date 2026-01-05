Durante o período mais rigoroso do inverno, quando as temperaturas caem de forma acentuada, o governo francês aplica uma medida de caráter social conhecida como “trégua invernal” (trêve hivernale). A regra suspende os despejos de inquilinos nessa época do ano, impedindo que famílias sejam retiradas de suas casas em meio ao frio intenso.

A iniciativa foi criada para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade e evitar que alguém fique sem moradia em um momento que pode representar risco à saúde e à vida. Ao adotar essa pausa temporária nas ordens de despejo, a França reforça seu compromisso em conciliar o direito à propriedade com a preservação da dignidade e do bem-estar dos locatários.

A chamada “trégua invernal” entra em vigor anualmente no dia 1º de novembro e permanece até 31 de março do ano seguinte. Nesse intervalo, os despejos ficam suspensos, impedindo que inquilinos sejam retirados de suas moradias, mesmo quando há decisão judicial autorizando a medida. A regra vale para imóveis alugados e, em determinadas situações, também pode alcançar ocupações consideradas irregulares.

Durante esse período, empresas de fornecimento de energia e água também ficam impedidas de interromper os serviços por inadimplência, garantindo condições básicas de aquecimento, conforto e sobrevivência no inverno. Com o fim da trégua, os despejos voltam a ser permitidos e os processos que estavam suspensos seguem seu curso normal.

Medida social prioriza proteção no inverno rigoroso

Ao suspender despejos e impedir o corte de serviços essenciais, a trégua invernal busca reduzir os impactos do frio extremo sobre a população mais vulnerável. A iniciativa reconhece que o acesso à moradia, aquecimento e água potável se torna ainda mais crucial durante os meses de inverno, quando as temperaturas podem colocar vidas em risco.

Embora temporária, a medida gera debates entre proprietários e autoridades, já que não elimina dívidas nem encerra processos judiciais, apenas os adia. Ainda assim, o modelo francês é frequentemente citado como exemplo de política pública que tenta equilibrar responsabilidades legais com a proteção social em períodos críticos do ano.