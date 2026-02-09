Chegou ao fim a invencibilidade de quatro partidas do Corinthians no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (8), o time comandado pelo técnico Dorival Júnior foi superado pelo arquirrival Palmeiras pelo placar de 1 a 0 em plena Neo Química Arena e deu adeus à série de bons resultados conquistados no estadual.

Antes do revés, definido com um gol do atacante Flaco López aos 39 minutos do segundo tempo, o Corinthians havia superado o Capivariano, por 3 a 0, o Velo Cube, por 1 a 0, além de alcançar empates por 1 a 1 nos clássicos contra Santos e São Paulo. Foi também o fim de uma sequência invicta frente ao seu maior rival.

Em 2025, o Corinthians teve ampla vantagem sobre o Alviverde: três vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nos últimos três confrontos antes do duelo pelo Paulistão, foram duas vitórias corintianas e um empate, resultados que garantiram a classificação do time na Copa do Brasil, torneio que acabaria com o título nas mãos de Dorival e companhia.

Mesmo com a derrota, o técnico continua com moral na Neo Química Arena. O Corinthians é o atual quinto colocado no Paulistão e ainda busca carimbar sua classificação para a próxima fase. Na oitava e última rodada, o Corinthians enfrenta o São Bernardo fora de casa, no estádio Primeiro de Maio, no próximo domingo, às 20h30 (horário de Brasília).

Paulistão já tem quatro equipes classificadas

A penúltima rodada do Paulistão foi concluída na noite deste domingo com a definição de mais três classificados às quartas de final e do primeiro time rebaixado. Além do Novorizontino, já assegurado na liderança, garantiram vaga Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa.

Para a rodada final, ainda restam quatro vagas em disputa. No momento, Corinthians (5º), Guarani (6º), Botafogo-SP (7º) e São Paulo (8º) integram o G-8. Na parte de baixo da tabela, a Ponte Preta, última colocada com apenas um ponto, teve o rebaixamento confirmado para a Série A2 de 2027, restando uma vaga na zona de queda, atualmente ocupada pelo Velo Clube.