Quando o ralo da pia começa a escoar devagar ou para de funcionar de vez, o transtorno é imediato. Seja na cozinha, com restos de gordura e alimentos acumulados, ou no banheiro, com fios de cabelo e sabão, o entupimento atrapalha a rotina e pode gerar mau cheiro e até vazamentos.

Nessa hora, muita gente já pensa em chamar um encanador, o que costuma pesar no bolso. No entanto, o que poucos sabem é que há uma solução simples, barata e eficiente que pode resolver o problema sem sair de casa, e ela está dentro da sua despensa.

Dupla de ingredientes caseiros faz você desentupir o ralo sem precisar chamar o encanador

A combinação entre bicarbonato de sódio e vinagre branco é uma alternativa caseira que, em muitos casos, dá conta do recado.

Essa dupla funciona graças a uma reação química entre o bicarbonato, que é uma base, e o vinagre, um ácido. Quando os dois se encontram, liberam gás carbônico e formam uma efervescência que pode soltar a sujeira acumulada nas paredes dos canos.

O resultado é um fluxo mais livre da água, com menos resíduos obstruindo a passagem. Contudo, é necessário usar luvas e até máscara de preferencia, além de arejar o ambiente, para evitar problemas de saúde com a mistura.

Para aplicar a técnica corretamente, é importante seguir uma sequência específica. Primeiro, é fundamental retirar toda a água parada da pia ou do ralo entupido.

Em seguida, despeje diretamente no ralo cerca de meia xícara de bicarbonato de sódio. Logo depois, adicione uma xícara cheia de vinagre branco. A reação acontece quase que imediatamente, com a formação de espuma borbulhante.

Para aumentar o efeito, é indicado tampar o ralo com um pano ou tampa, forçando a pressão da reação para dentro dos canos.

Após cerca de 30 minutos de espera, tempo suficiente para a mistura agir sobre a sujeira, finalize o processo despejando lentamente dois litros de água fervente. Essa etapa ajuda a empurrar os resíduos soltos e completar a limpeza.

Sal grosso também pode ajudar a desentupir o ralo

Uma dica extra é adicionar duas colheres de sal grosso junto com o bicarbonato. O sal age como abrasivo, contribuindo para remover sujeiras mais resistentes.

E mesmo quando não há entupimento, a prática pode ser feita mensalmente como manutenção preventiva, evitando o acúmulo de gordura e outros resíduos.

Apesar da eficácia, vale lembrar: se o problema for causado por objetos duros, estruturas danificadas ou raízes nas tubulações, o jeito ainda é recorrer ao profissional.