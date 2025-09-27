Recuperar mensagens apagadas no WhatsApp é uma dúvida comum entre os usuários. Apesar de o aplicativo da Meta não possuir uma lixeira para armazenar conteúdos deletados, é possível restaurá-las, desde que exista um backup recente das conversas.

No Android, é possível recuperar as mensagens tanto pelo backup local do aparelho quanto pelo Google Drive. Para restaurar as mensagens, basta desinstalar e reinstalar o WhatsApp. Durante a configuração inicial, o aplicativo identifica os backups disponíveis e oferece a opção de restaurá-los, seja do armazenamento interno do dispositivo ou do Google Drive.

Já no iPhone (iOS), a restauração só pode ser feita através do iCloud. O processo é semelhante: ao reinstalar o WhatsApp, o aplicativo solicita acesso ao backup do iCloud e permite a restauração das conversas salvas. É importante que o usuário utilize a mesma conta do iCloud associada ao backup e tenha espaço suficiente no dispositivo para concluir o processo.

Vale lembrar que apenas as mensagens presentes no backup podem ser recuperadas; conteúdos deletados após a última cópia de segurança não poderão ser restaurados. Isso acontece porque o aplicativo não conta com uma lixeira para armazenar temporariamente as mensagens excluídas.

Como fazer backup no WhatsApp

No Android:

Abra o WhatsApp e toque nos três pontos no canto superior direito.

Selecione Configurações → Conversas → Backup de conversas.

Toque em FAZER BACKUP para criar uma cópia imediata.

É possível configurar backups automáticos para diário, semanal ou mensal usando sua conta do Google Drive.

Certifique-se de que o aparelho esteja conectado à Wi-Fi para evitar consumo de dados.

No iPhone (iOS):