Recuperar mensagens apagadas no WhatsApp é uma dúvida comum entre os usuários. Apesar de o aplicativo da Meta não possuir uma lixeira para armazenar conteúdos deletados, é possível restaurá-las, desde que exista um backup recente das conversas.
No Android, é possível recuperar as mensagens tanto pelo backup local do aparelho quanto pelo Google Drive. Para restaurar as mensagens, basta desinstalar e reinstalar o WhatsApp. Durante a configuração inicial, o aplicativo identifica os backups disponíveis e oferece a opção de restaurá-los, seja do armazenamento interno do dispositivo ou do Google Drive.
Já no iPhone (iOS), a restauração só pode ser feita através do iCloud. O processo é semelhante: ao reinstalar o WhatsApp, o aplicativo solicita acesso ao backup do iCloud e permite a restauração das conversas salvas. É importante que o usuário utilize a mesma conta do iCloud associada ao backup e tenha espaço suficiente no dispositivo para concluir o processo.
Vale lembrar que apenas as mensagens presentes no backup podem ser recuperadas; conteúdos deletados após a última cópia de segurança não poderão ser restaurados. Isso acontece porque o aplicativo não conta com uma lixeira para armazenar temporariamente as mensagens excluídas.
Como fazer backup no WhatsApp
No Android:
- Abra o WhatsApp e toque nos três pontos no canto superior direito.
- Selecione Configurações → Conversas → Backup de conversas.
- Toque em FAZER BACKUP para criar uma cópia imediata.
- É possível configurar backups automáticos para diário, semanal ou mensal usando sua conta do Google Drive.
- Certifique-se de que o aparelho esteja conectado à Wi-Fi para evitar consumo de dados.
No iPhone (iOS):
- Abra o WhatsApp e vá em Configurações → Conversas → Backup de Conversas.
- Toque em Fazer Backup Agora para salvar suas mensagens no iCloud.
- Você também pode ativar o Backup Automático, escolhendo a frequência desejada (diário, semanal ou mensal).
- Garanta que haja espaço suficiente no iCloud para armazenar todas as conversas.
Deixe um comentário