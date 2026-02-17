É real que a floresta amazônica abriga uma espécie conhecida como “palmeira andante”, ou Socratea exorrhiza. Ela pode ser encontrada em regiões úmidas de Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Maranhão.

A característica mais impressionante dessa planta são suas raízes externas, que podem alcançar até dois metros de altura, elevando o tronco do solo como se estivesse sobre pernas.

Apesar da aparência, a palmeira não se desloca de fato. O que acontece é um processo natural de substituição das raízes. Novas raízes crescem em busca de luz e solo firme, enquanto as antigas secam e apodrecem.

Esse ciclo cria a impressão de que a árvore está se movendo lentamente pelo terreno. Ao longo de toda a vida, estima-se que a palmeira possa “mover-se” cerca de um metro, mas isso é apenas o efeito da troca de apoio, não um deslocamento real do tronco.

Adaptação ao ambiente

As raízes aéreas permitem que a palmeira se estabeleça em terrenos instáveis e alagadiços, típicos da Amazônia. Elas ajudam a planta a crescer em direção à luz e a sobreviver em solos encharcados, proporcionando estabilidade em áreas periodicamente inundadas, como margens de rios ou brejos. É essa adaptação que deu origem à aparência de uma árvore que “anda”.

Além da curiosidade que desperta, a palmeira andante desempenha papéis importantes no ecossistema. Suas raízes podem servir de abrigo para pequenos animais, e seus frutos alimentam diversas espécies da fauna local. Com folhas em formato de leque, a planta também tem valor ornamental e pode ser usada no paisagismo, especialmente por ser nativa da região.

Apesar de sua resistência natural, a palmeira andante é sensível a alterações humanas, como desmatamento, fragmentação florestal e incêndios. Por isso, só é encontrada em florestas primárias, onde o habitat permanece intacto.

A perda de áreas naturais é considerada a maior ameaça à sua sobrevivência, tornando a conservação dessas florestas fundamental para proteger essa espécie única.

O nome científico Socratea exorrhiza vem do grego: “exo” (fora) e “rhiza” (raiz), uma referência direta às suas raízes externas. Essa característica incomum é justamente o que alimentou as lendas de que a palmeira se desloca pelo solo em busca de luz e terreno mais firme, criando a ilusão de movimento que fascina quem observa a Amazônia.