Um boato curioso envolvendo o jogador Kylian Mbappé voltou a circular nas redes sociais. Dessa vez, alguns torcedores tem sugerido que o craque francês seria filho do ex-goleiro Dida, ídolo da Seleção Brasileira e do Milan.

A teoria começou por causa da semelhança física entre os dois. Internautas repararam em traços no rosto e, a partir daí, começaram a criar uma narrativa envolvendo datas de competições internacionais nos anos 90.

A história que circula na internet sugere que Dida teria conhecido e se relacionado com a mãe de Mbappé durante a Copa das Confederações de 97, na França, o que seria, segundo os boatos, a explicação para o nascimento do jogador no ano seguinte.

Mas, na verdade, Mbappé nasceu em dezembro de 1998, algum tempo depois do período em que Dida e a mãe do jogador teriam se relacionado segundo a teoria. Ou seja, a história não se sustenta e não passa de um boato.

A verdade sobre a família Mbappé

Na realidade, o jogador é filho de Wilfried Mbappé, treinador de futebol, e de Fayza Lamari, ex-jogadora de handebol. A trajetória de Mbappé foi, sim, construída dentro de uma família com ligação ao esporte, mas sem qualquer vínculo com o goleiro brasileiro.