Nesta semana, os céus se tornarão palco de um fenômeno que, embora pareça assustador, sobretudo por conta de seu nome popular, trata-se de um evento magnífico que pode agradar principalmente os fãs de astronomia.

Isso porque, na madrugada de 3 de março, ocorrerá um eclipse lunar total que resultará na chamada “Lua de Sangue”, uma vez que o satélite natural apresentará uma coloração avermelhada durante a ocorrência do fenômeno.

Apesar das crenças populares, entidades especializadas, como a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), ressaltam que o evento não representa nenhum tipo de risco, pois trata-se de um processo totalmente natural que se assemelha ao do céu no fim de tarde.

Sendo assim, não há perigo em acompanhar o fenômeno, que poderá ser observado em grande parte do continente Americano e durará cerca de 58 minutos. Contudo, é ideal se atentar aos horários de ocorrência para não perdê-lo de vista.

De acordo com informações divulgadas por portais especializados em conteúdo espacial, o eclipse se iniciará nas primeiras horas da manhã do dia 3 de março e deve atingir sua totalidade por volta das 6h. Mas, vale lembrar que, no Brasil, será possível acompanhar as fases penumbrais e parciais do fenômeno.

Observação de eclipse não exige equipamento

Mesmo ainda dependendo da ação da luz solar para ocorrer, vale lembrar que os eclipses lunares não dependem de nenhum tipo de equipamento específico para serem acompanhados, podendo ser observados a olho nu com segurança.

Contudo, é importante ressaltar que binóculos ou telescópios podem fornecer uma visão mais detalhada do fenômeno, sendo possível acompanhar sua progressão de forma minuciosa, o que engrandece ainda mais a experiência.

Além disso, segundo especialistas, é fundamental buscar um local aberto, com horizonte livre e pouca poluição luminosa para garantir uma visão plena do eclipse, já que o excesso de elementos e luminosidade podem ofuscar o fenômeno.