O ano de 2026 reserva um dos fenômenos mais impressionantes do céu: o eclipse lunar, quando a Lua pode ganhar um tom avermelhado, conhecido como “Lua de Sangue”. Esse efeito acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz direta e projetando sua sombra. O resultado é uma mudança visível na iluminação do satélite.

O primeiro grande evento ocorre em 3 de março de 2026, quando acontece um eclipse lunar total. Nesse momento, a Lua pode adquirir uma coloração vermelha intensa, criando um espetáculo raro. Esse fenômeno acontece por causa da dispersão da luz solar na atmosfera da Terra. É esse processo que gera o efeito visual tão conhecido.

Apesar da grandiosidade, a visibilidade no Brasil será limitada nesse primeiro eclipse. Em algumas regiões, será possível observar apenas parte do fenômeno. Ainda assim, a mudança no brilho da Lua já chama atenção. A recomendação é buscar locais com pouca luz artificial.

Já no dia 28 de agosto, ocorre um segundo eclipse lunar, desta vez parcial. Esse evento terá melhores condições de observação no Brasil. Ao todo, o ano contará com dois eclipses lunares importantes. A expectativa é de grande interesse do público.

Fenômeno raro pode ser visto a olho nu e sem risco

Diferente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser observado a olho nu. Não é necessário nenhum tipo de proteção especial para acompanhar o fenômeno. Basta um céu limpo para visualizar todas as fases. Isso facilita o acesso para o público em geral.

A expectativa é que o interesse aumente conforme as datas se aproximam. Especialistas recomendam atenção aos horários e ao clima. A Lua avermelhada costuma ser um espetáculo marcante. Por isso, vale a pena se preparar para observar.