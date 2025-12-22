Depois de anos longe dos holofotes, o empresário Eike Batista volta a chamar atenção com um novo projeto no setor de energia renovável. Conhecido por empreendimentos ambiciosos, o empresário agora aposta em uma tecnologia voltada à produção de biocombustíveis sustentáveis, prometendo revolucionar o mercado e competir diretamente com os derivados de petróleo.

A iniciativa, que combina inovação genética e tecnologia agrícola, surge em um momento em que o mundo busca alternativas mais limpas e eficientes para substituir combustíveis fósseis. Com isso, o Brasil, que já é referência mundial na produção de etanol, pode se beneficiar de uma nova fase de crescimento nesse segmento, caso o projeto entregue os resultados prometidos.

A supercana que promete mudar o setor energético

O novo empreendimento de Eike Batista gira em torno da chamada “supercana”, uma variedade geneticamente modificada de cana-de-açúcar desenvolvida para gerar mais etanol e biomassa por hectare. A proposta é aumentar a produtividade do cultivo e reduzir custos, tornando o biocombustível brasileiro ainda mais competitivo no cenário internacional.

De acordo com informações divulgadas pelo projeto, essa nova espécie seria capaz de produzir até três vezes mais etanol e doze vezes mais biomassa que a cana tradicional. Isso significa um salto significativo na eficiência energética e na sustentabilidade da produção. A ideia é que essa cana seja usada não apenas para gerar combustível, mas também para fornecer matéria-prima a indústrias que produzem plásticos biodegradáveis e outros produtos sustentáveis.

O desenvolvimento da supercana está sendo liderado pela empresa BRXe, com sede experimental em Quissamã, no norte do Rio de Janeiro. No local, são realizados testes para medir o rendimento da nova planta em condições reais de cultivo. Se os resultados forem satisfatórios, o projeto será expandido para outras regiões agrícolas do país, aproveitando o clima favorável e a infraestrutura já existente para a produção de etanol.

O investimento inicial é estimado em 500 milhões de dólares, contando com a participação de grupos árabes e da Brasilinvest. O plano prevê a criação de até 20 polos agrícolas, com cerca de 70 mil hectares cada, espalhados pelo Brasil. A expectativa é que, até 2028, o país possa produzir bilhões de litros de etanol com base nessa nova tecnologia.

Expectativas para o futuro da “supercana”

Embora o anúncio traga entusiasmo, especialistas do setor de energia e biotecnologia mantêm cautela. As projeções sobre produtividade ainda não passaram por análises científicas independentes, o que gera dúvidas sobre a real eficácia da nova variedade. Além disso, o comportamento da “supercana” em diferentes tipos de solo e clima é outro ponto que precisa ser testado antes de qualquer expansão em larga escala.

Mesmo assim, o projeto desperta interesse por seu potencial de fortalecer o papel do Brasil no mercado global de combustíveis renováveis. Caso as promessas sejam cumpridas, o país pode avançar ainda mais como potência na produção de energia limpa, reduzindo a dependência da gasolina e ampliando exportações.

Outro fator relevante é a possibilidade de aproveitamento total da planta. Além do etanol, a biomassa gerada pela supercana poderia ser usada em processos industriais, geração de energia elétrica e na criação de novos produtos ecológicos. Isso transformaria o cultivo em uma cadeia de valor diversificada, com impacto direto na economia e na sustentabilidade.