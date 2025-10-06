A estreia de Eliana na Globo ainda levanta dúvidas sobre seu espaço fixo na grade dominical da emissora. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a apresentadora segue em negociação, mas não teria, por enquanto, um projeto individual garantido para os domingos.

Segundo o jornalista, apesar do desejo de Eliana em comandar uma atração própria, a Globo não teria avançado com nenhuma proposta concreta. “Não há nada em andamento no papel. A área de criação está parada”, afirmou Lo-Bianco durante a atração.

Projeto em conjunto com Xuxa e Angélica

Enquanto um programa solo não se confirma, a emissora estuda colocar Eliana em uma atração coletiva ao lado de duas veteranas da televisão: Xuxa e Angélica. O projeto, que estaria sendo chamado internamente de As Loiras, seria exibido antes do Domingão com Huck, ocupando uma faixa considerada estratégica pela Globo.

A proposta incluiria viagens, entrevistas, comportamento e até momentos de bastidores da vida pessoal das apresentadoras. A avaliação é que, juntas, as três teriam maior apelo comercial, atraindo mais anunciantes do que em produções isoladas.

Rodízio e formatos de temporada

De acordo com Lo-Bianco, a Globo considera ainda a adoção de programas em formato de temporada, em vez de uma atração fixa. A estratégia teria como objetivo evitar um confronto direto com o Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, no SBT.

Nesse cenário, Eliana poderia ganhar espaço tanto sozinha quanto em parceria com Xuxa e Angélica, em um rodízio que permitiria alternar conteúdos ao longo do ano. Há, inclusive, a possibilidade de que seu programa individual seja exibido aos sábados.

Saia Justa fora dos planos

Além das discussões sobre os domingos, a apresentadora também teria recusado o convite para integrar a nova temporada do Saia Justa, no GNT, canal pago do Grupo Globo.

Com todas as possibilidades em estudo, o destino de Eliana na programação da emissora deve ser definido nos próximos meses.