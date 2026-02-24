Uma das maiores siderúrgicas das Américas, a Gerdau encerrou o quarto trimestre com lucro líquido de R$ 670 milhões. O resultado representa leve alta de 0,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar do avanço, o número ficou abaixo das estimativas do mercado financeiro.

Analistas consultados pela LSEG projetavam lucro de R$ 813 milhões para os três meses encerrados em dezembro. A diferença entre o esperado e o realizado gerou reação cautelosa entre investidores.

Já o desempenho operacional medido pelo Ebitda ajustado somou R$ 2,4 bilhões. O montante ficou praticamente estável, com recuo de 0,7% frente ao quarto trimestre de 2024. Ainda assim, o valor veio em linha com a previsão média do mercado.

Receita avança

Se o lucro decepcionou parte dos analistas, a receita apresentou sinal positivo. A companhia registrou faturamento líquido de R$ 17 bilhões no período, crescimento de 0,9% em relação ao ano anterior.

O resultado superou levemente a projeção de R$ 16,6 bilhões apontada por especialistas. O desempenho foi impulsionado pelo aumento no volume de vendas.

Mais aço no mercado

Entre outubro e dezembro, a empresa comercializou 2,9 milhões de toneladas de aço. O número representa expansão de 5,2% na comparação anual. O dado reforça a estratégia de ampliar presença em mercados estratégicos.

A siderúrgica mantém operações relevantes no Brasil e no exterior, com foco em construção civil e indústria.

Movimentação no mercado de ações

Além dos resultados financeiros, a companhia anunciou um novo programa de recompra de papéis. O plano prevê a aquisição de até 55 milhões de ações preferenciais e 1,44 milhão de ações ordinárias.

A iniciativa costuma ser interpretada como sinal de confiança da empresa em relação ao próprio desempenho. Ao reduzir a quantidade de ações em circulação, a medida pode aumentar o valor dos papéis restantes no mercado.

Equilíbrio em cenário desafiador

O balanço do trimestre mostra estabilidade em meio a um ambiente econômico ainda desafiador. Mesmo com lucro abaixo das expectativas, a receita em alta e o crescimento nas vendas indicam resiliência.

Assim, ao faturar R$ 670 milhões em apenas três meses, a empresa reafirma sua relevância no setor siderúrgico e mantém o radar do mercado voltado para seus próximos passos.