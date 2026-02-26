Uma residência de alto padrão localizada nos Jardins, zona oeste da capital paulista, virou centro de uma disputa judicial que envolve o empresário João Adibe. Conhecido por comandar a farmacêutica Cimed, ele agora enfrenta questionamentos sobre a reforma do imóvel onde vive com a família.

Recentemente, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter o embargo das intervenções realizadas na propriedade. A medida foi publicada em 9 de fevereiro e reforça uma controvérsia que se estende desde 2025.

Associação contesta mudanças

Segundo informações da GQ Brasil, a ofensiva judicial partiu da AME Jardins, que representa moradores do Jardim América, Jardim Europa e Jardim Paulistano. A entidade sustenta que as obras teriam desrespeitado normas urbanísticas e regras ligadas à preservação do patrimônio histórico.

Entre os pontos citados estão alterações estruturais em uma construção pré-existente, ampliação de edificação com novo pavimento e possível extrapolação do limite de altura permitido na região, tradicionalmente marcada por casas e vegetação abundante. Também foram mencionadas intervenções ambientais e impactos à privacidade de imóveis vizinhos, incluindo o do banqueiro André Schwartz, ligado ao Banco Genial.

Vistorias do Condephaat e da Subprefeitura de Pinheiros resultaram em embargo administrativo no ano passado. A associação afirma que, apesar disso, os trabalhos seguiram. A Justiça optou por preservar a paralisação até nova análise. A decisão não obriga a família a deixar o imóvel.

Defesa aponta regularidade

Os representantes do empresário alegam que todas as etapas da obra seguiram parâmetros legais. Segundo a defesa, houve emissão de Habite-se, certificando que o projeto respeitou o que foi aprovado pelo poder público. Por isso, pediram a suspensão das restrições.

Em posicionamento anterior encaminhado à GQ Brasil, a família informou que acompanha o caso e colabora com as autoridades responsáveis pela apuração.

Os Jardins surgiram no início do século passado com proposta urbanística inspirada em modelos europeus. Ruas arborizadas e lotes amplos são marcas do bairro. Parte da área é protegida por tombamento estadual.

A atuação da AME Jardins já influenciou decisões relevantes. Em 2024, moradores conseguiram reverter autorização que permitiria construções mais altas na região.

Empresário em evidência

Com fortuna estimada em cerca de R$ 5 bilhões pela Forbes, Adibe construiu sua imagem à frente da Cimed e também nas redes sociais.

Enquanto o processo avança, o caso segue aberto a novos documentos e manifestações. O desfecho ainda depende das próximas decisões judiciais.