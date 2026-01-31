O universo dos carros de luxo costuma revelar muito mais do que cifras. As escolhas sobre quatro rodas dizem respeito a estilo, memória e até posicionamento pessoal. No Brasil, o contraste entre empresários e artistas quando o assunto é automóvel chama atenção — especialmente quando nomes conhecidos seguem caminhos completamente opostos.

Cybertruck vira símbolo de ostentação entre famosos

A Cybertruck, picape elétrica da Tesla, virou um dos veículos mais comentados do momento entre celebridades brasileiras e internacionais. Com linhas futuristas, carroceria em aço inoxidável e design nada convencional, o modelo criado pela empresa de Elon Musk conquistou espaço nas redes sociais e nos eventos badalados.

O mais novo famoso a desfilar com o utilitário foi Zezé Di Camargo. O cantor sertanejo chegou à 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, a bordo de uma Cybertruck recém-importada dos Estados Unidos. Avaliado em cerca de R$ 1,6 milhão, o veículo não passa despercebido e reforça a imagem de modernidade e luxo associada ao artista.

Tecnologia, resistência e apelo visual

Além do visual arrojado, a Cybertruck também chama atenção por características inusitadas. O modelo ganhou fama por sua resistência, inclusive a testes extremos que envolvem impactos e até disparos, o que alimenta ainda mais a curiosidade do público. Influenciadores digitais, empresários e artistas ajudam a impulsionar a popularidade do carro, transformando-o em objeto de desejo.

Bilionários e escolhas opostas sobre quatro rodas

Enquanto alguns apostam no que há de mais novo e caro, outros seguem na direção contrária. Luciano Hang, fundador da Havan, é um dos exemplos mais conhecidos de desapego ao luxo automotivo. Apesar de figurar entre os bilionários brasileiros, ele costuma circular em veículos antigos e simples.

Um carro antigo cheio de significado

Recentemente, Hang recebeu de presente um Fiat 147 amarelo, modelo 1979, igual ao primeiro carro que teve na juventude. O automóvel remete ao período em que trabalhava em uma fábrica de tecidos, muito antes de construir o império varejista que comanda hoje. Para ele, o valor está na história e na memória, não no preço de mercado.

O contraste entre o empresário e o cantor evidencia que, quando o assunto é carro, luxo e modernidade nem sempre caminham juntos.