Os números recentes do varejo brasileiro chamaram atenção pelo contraste impressionante entre dois gigantes nacionais. De um lado, a Havan, comandada por Luciano Hang, mantém um faturamento robusto e constante de cerca de R$ 50 milhões por dia, consolidando-se como uma das maiores redes de lojas de departamento do país.

Do outro, a Cacau Show mostrou a força de um modelo baseado em datas sazonais ao registrar um desempenho fora da curva. Durante a Páscoa de 2026, a empresa atingiu um faturamento de aproximadamente R$ 300 milhões em apenas 24 horas — um valor seis vezes maior do que o lucro diário da concorrente no varejo tradicional.

A comparação evidencia estratégias completamente diferentes de negócios. Enquanto a Havan sustenta um fluxo contínuo de receitas ao longo de todo o ano, com faturamento anual na casa dos bilhões, a Cacau Show concentra grande parte de suas vendas em períodos específicos, como a Páscoa, que sozinha representa uma fatia significativa do faturamento anual da marca.

Esse comportamento reflete diretamente o padrão de consumo do brasileiro, que costuma intensificar compras em datas comemorativas. No caso da Cacau Show, a concentração de demanda é tão forte que, em apenas dois dias, a empresa chegou a movimentar cerca de R$ 500 milhões, mostrando como picos sazonais podem superar até mesmo operações gigantescas e constantes do varejo nacional.

Modelos diferentes, resultados gigantes

O contraste entre as duas empresas não aponta necessariamente superioridade, mas sim eficiência em estratégias distintas. A Havan aposta na diversificação de produtos e na expansão física de lojas, garantindo receita diária estável e previsível ao longo do ano, independentemente de sazonalidades.

Já a Cacau Show domina o calendário emocional do consumidor, explorando datas-chave com forte apelo simbólico. Essa estratégia permite gerar picos de faturamento extremamente elevados em curtos períodos, comprovando que, no varejo brasileiro, timing e comportamento do consumidor podem ser tão valiosos quanto escala e constância.