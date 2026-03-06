Conhecido pelo apelido “Sicário”, derivado do latim sicarius, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi identificado pela Polícia Federal como operador contratado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.

Conforme reportagem do Estadão, Mourão atuava no levantamento de informações sigilosas e na supervisão de pessoas que pudessem representar risco aos interesses do empresário, recebendo, segundo as investigações, cerca de R$ 1 milhão por mês por essas atividades.

Os pagamentos eram feitos via Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, conforme apontam os investigadores. Mourão cobrava o envio dos valores e explicava que o montante mensal era dividido entre os integrantes da equipe, garantindo a remuneração de todos que participavam das operações de monitoramento.

Operações de monitoramento

De acordo com a PF, Mourão era acionado por Vorcaro sempre que havia necessidade de lidar com situações delicadas envolvendo funcionários ou terceiros. Para isso, Mourão coordenava um grupo chamado “A Turma”, usado para coletar informações sobre pessoas consideradas problemáticas para Vorcaro.

Entre as ações registradas, o grupo teria pressionado um funcionário que gravou uma conversa do banqueiro sem permissão, além de levantar dados pessoais de outros envolvidos no ambiente profissional.

Banco Master: A fortuna do banqueiro e a investigação

Daniel Vorcaro tem 42 anos e construiu sua fortuna principalmente no setor financeiro. Entre 2018 e 2023, seu patrimônio declarado passou de cerca de R$ 218 milhões para R$ 1,4 bilhão.

Esse crescimento ocorreu após a compra do Banco Master, além de investimentos em outras empresas e no futebol, incluindo participação na SAF do Atlético-MG.

A Operação Compliance Zero investiga um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos no sistema financeiro. A decisão que autorizou as operações cita suspeitas de crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e invasão de sistemas.

A defesa de Vorcaro nega as acusações e afirma que o empresário sempre colaborou com as autoridades.