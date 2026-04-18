O contraste entre trajetórias empresariais no Brasil chama atenção ao colocar lado a lado dois nomes conhecidos: Eike Batista e Luciano Hang. Enquanto o primeiro enfrentou uma das maiores quedas do mundo corporativo nacional, o segundo segue expandindo seus negócios e investindo pesado, inclusive na aviação executiva.

Eike Batista chegou a figurar entre os homens mais ricos do mundo, com um império baseado principalmente no setor de energia e mineração. No entanto, uma sequência de fracassos em projetos, especialmente ligados à exploração de petróleo, levou ao colapso de suas empresas, marcando um dos episódios mais emblemáticos de falência no Brasil.

Do outro lado, Luciano Hang, dono da Havan, tem seguido caminho oposto. Com a expansão contínua da rede de lojas pelo país, o empresário investiu na aquisição de uma frota de aeronaves particulares, utilizadas tanto para deslocamentos quanto para estratégias logísticas e institucionais da empresa.

A comparação entre os dois casos evidencia como decisões estratégicas, gestão e adaptação ao mercado podem determinar rumos completamente diferentes. Enquanto um império desmoronou diante de promessas não cumpridas, o outro segue em crescimento, diversificando investimentos e fortalecendo sua presença em diferentes áreas.

O que explica destinos tão diferentes no mundo dos negócios

A queda de Eike Batista é frequentemente associada ao excesso de otimismo em projetos de alto risco, muitos deles baseados em expectativas que não se concretizaram. A falta de resultados consistentes e a perda de confiança do mercado foram fatores decisivos para o declínio de suas empresas.

Já Luciano Hang construiu sua trajetória com foco no varejo tradicional, apostando na expansão física de lojas e em uma estratégia mais conservadora em comparação a grandes apostas especulativas. Esse modelo ajudou a sustentar o crescimento da Havan ao longo dos anos, permitindo investimentos paralelos, como a formação de uma frota própria de aviões.