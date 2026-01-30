O empresário Eike Batista, uma das figuras mais emblemáticas do empreendedorismo brasileiro nas últimas décadas, possui uma residência de alto padrão no Rio de Janeiro, avaliada em cerca de R$ 20 milhões e localizada na Zona Sul da cidade, em meio a áreas nobres e vistas privilegiadas.

Eike Batista x Luciano Hang

A mansão representa parte do estilo de vida luxuoso que ele mantém mesmo após os altos e baixos de sua carreira e desafios financeiros enfrentados nos últimos anos. Em um contexto bem diferente, Luciano Hang, fundador e proprietário da rede de lojas Havan, fez uma aquisição ainda mais chamativa no mercado imobiliário de luxo.

Ele comprou recentemente uma mansão à beira-mar em Balneário Camboriú (SC) por aproximadamente R$ 140 milhões, tornando-se o único proprietário da última casa unifamiliar disponível na famosa Avenida Atlântica, um dos endereços mais valorizados da região. A propriedade de Hang ocupa um terreno de 1.415 m² com vista direta para o oceano e está cercada por arranha-céus de alto padrão.

Enquanto a mansão do ex-bilionário carioca simboliza um estilo de vida elegante dentro de uma metrópole consolidada, a aquisição no Sul reflete a dinâmica do mercado imobiliário das chamadas “cidades de rico”, onde imóveis de altíssimo valor se tornam verdadeiros palácios à beira-mar — um contraste que chama atenção ao comparar dois investimentos de alto padrão em diferentes regiões do país.

A fortuna de Luciano Hang e seu impacto no mercado

Luciano Hang, fundador da rede de varejo Havan, construiu ao longo das décadas uma das maiores fortunas empresariais do Brasil, com investimentos que vão além do setor varejista e englobam participações em diferentes áreas da economia.

Sua trajetória como empresário o colocou entre os bilionários brasileiros, influenciando tanto o mercado quanto o estilo de consumo de milhões de clientes em todo o país. Com esse poder econômico, Hang tem ampliado sua presença no mercado imobiliário de alto padrão, refletindo não apenas seu patrimônio acumulado, mas também a confiança em ativos valorizados.