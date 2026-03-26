A deputada federal Erika Hilton, do PSOL‑SP, tem chamado atenção não só pela atuação política, mas também pelo salário que recebe como parlamentar. Segundo dados oficiais da Câmara dos Deputados, o salário bruto mensal da congressista é de aproximadamente R$ 46.366,19 — valor que corresponde a cerca de 28,6 a 30,5 salários mínimos.

Enquanto isso, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, representa um perfil bem distinto no espectro econômico brasileiro. Hang é um dos empresários mais ricos do país, com patrimônio estimado em bilhões de dólares, e fatura muito mais do que a remuneração de um deputado federal em seu ano típico de atuação.

A disparidade entre as duas figuras se tornou ainda mais visível esta semana, quando Hang publicou nas suas redes sociais um vídeo em que aparece usando uma peruca loira e roupas femininas para criticar a parlamentar. No vídeo, ele ironiza a eleição de Hilton como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara.

A publicação gerou reação nas redes sociais e entre apoiadores e críticos de ambos os lados, reforçando a polarização em torno de temas como representação, identidade de gênero e debate político no Brasil. A estratégia de usar humor ou performance em protestos ou críticas políticas tem se tornado comum nas redes, mas também levanta questões sobre respeito e limites.

Polêmicas e debates sobre representatividade marcam o episódio

O episódio envolvendo Erika Hilton e Luciano Hang reacende a discussão sobre representatividade na política brasileira. Hilton, que é mulher, negra e trans, tem sido símbolo de diversidade e inclusão, defendendo pautas relacionadas a direitos humanos, igualdade de gênero e proteção a minorias, enquanto enfrenta críticas e ataques de opositores que questionam sua legitimidade para ocupar cargos de destaque.

Por outro lado, a atitude de Hang, usando humor e ironia para criticar a parlamentar, mostra como o debate político muitas vezes se mistura com estratégias midiáticas e provocativas nas redes sociais. O episódio evidencia a polarização no país e reforça a importância de discutir limites entre liberdade de expressão, respeito e engajamento público.