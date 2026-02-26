A agenda intensa de shows pelo Brasil e no exterior levou diversos artistas a investirem em transporte próprio. Mais do que luxo, a aquisição de jatinhos particulares garante agilidade, privacidade e flexibilidade nos deslocamentos.

Entre os nomes que chamam atenção nesse cenário estão Gusttavo Lima e Wesley Safadão. Ambos optaram por aeronaves para cumprir compromissos com mais conforto. A diferença está no valor investido.

Aeronave milionária

Conhecido como Embaixador, Gusttavo Lima costuma compartilhar nas redes sociais registros ao lado de seu avião. As imagens geralmente antecedem viagens para apresentações em diferentes cidades.

A aeronave do cantor está avaliada em cerca de R$ 100 milhões. O modelo tem capacidade para transportar até 17 passageiros e permite voos intracontinentais. Isso significa que pode realizar trajetos mais longos sem necessidade de escalas frequentes.

O investimento elevado acompanha o ritmo da carreira. Com compromissos constantes, o jatinho se tornou parte da logística do artista.

Conforto e praticidade

Ter uma aeronave própria reduz o tempo gasto em aeroportos comerciais. Também diminui a exposição pública. Para artistas que arrastam multidões, a privacidade é um fator relevante.

Além disso, a flexibilidade de horários facilita ajustes de última hora na agenda. Em turnês com datas próximas em estados diferentes, a economia de tempo é decisiva.

Outro investimento no setor

Wesley Safadão também aderiu ao transporte aéreo particular. O avião do cantor está avaliado em aproximadamente R$ 37 milhões. O modelo comporta até nove passageiros.

Embora o valor seja inferior ao do colega sertanejo, a aquisição representa um passo importante na organização da rotina profissional. A aeronave atende às necessidades de deslocamento para shows e compromissos.

Luxo que acompanha a carreira

O uso de jatinhos por artistas não é novidade no meio musical. A prática acompanha o crescimento das agendas e a expansão dos mercados internacionais.

No caso de Gusttavo Lima, o investimento chama atenção pelo montante. Já Wesley Safadão aposta em um modelo mais compacto, mas igualmente funcional.

Em comum, os dois têm a busca por eficiência e comodidade. No universo dos grandes espetáculos, tempo é um dos bens mais valiosos.