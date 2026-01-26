A construção de grandes fortunas costuma seguir caminhos distintos. Enquanto alguns empresários optam por diversificar negócios ao longo da carreira, outros alcançaram o topo concentrando esforços em apenas um ramo de atuação. O contraste ajuda a entender diferentes estratégias de enriquecimento — e coloca em perspectiva a trajetória de nomes como Luciano Hang, que mantém mais de uma frente de geração de receita.

Fundador da Havan, Hang ficou conhecido pelas megastores espalhadas pelo país, mas também consolidou, de forma paralela, a rede de Postos Havan, criada em 2001. O negócio de combustíveis opera há mais de duas décadas e hoje responde por um faturamento anual estimado em R$ 200 milhões, reforçando a estratégia de diversificação do empresário catarinense.

Bilionários que concentraram fortuna em um único ramo

Ao redor do mundo, há exemplos emblemáticos de bilionários que permaneceram praticamente fiéis a um único setor. Warren Buffett construiu sua fortuna quase exclusivamente no mercado financeiro, por meio da Berkshire Hathaway, tornando-se um dos maiores investidores da história sem atuar diretamente em outros ramos produtivos.

Outro caso é o de Amancio Ortega, fundador da Zara e do grupo Inditex. O espanhol transformou o varejo de moda em um império global, mantendo sua riqueza fortemente atrelada à indústria têxtil e ao comércio de vestuário. De forma semelhante, Bernard Arnault concentrou seus negócios no segmento de luxo, reunindo marcas como Louis Vuitton, Dior e Givenchy sob o guarda-chuva da LVMH.

No setor de tecnologia, nomes como Mark Zuckerberg e Larry Page também seguiram trajetórias concentradas. Zuckerberg fez da Meta — controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp — a base quase exclusiva de sua fortuna. Já Page, cofundador do Google, manteve sua riqueza ligada ao crescimento da Alphabet e de seus serviços digitais.

Dois caminhos, uma mesma ambição

Dados da consultoria Wealth-X indicam que finanças e investimentos lideram como principal origem das grandes fortunas globais, seguidas por indústria e tecnologia. Ainda assim, a experiência de Luciano Hang mostra que a diversificação pode ser uma alternativa eficiente para garantir receita recorrente e reduzir riscos.

Enquanto muitos bilionários apostaram tudo em um único setor, Hang construiu um modelo híbrido, combinando varejo e combustíveis, e reforçando que não existe uma única fórmula para alcançar e manter grandes patrimônios.