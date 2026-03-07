Em agosto de 2025, o presidente Lula recebia R$ 46 mil mensais, cerca de US$ 8,4 mil na cotação da época. Apesar de ser um valor alto, Lula chegou a afirmar que “não é muito”, convidando a população a comparar com os salários de outros líderes mundiais.

No mesmo período, Donald Trump ganhava US$ 33,3 mil por mês. O ex-presidente continuava a prática de doar seu salário, como fez durante o primeiro mandato, mas o montante em si evidencia o poder que o cargo proporciona.

Os dados são de uma pesquisa feita pelo InfoMoney, que considerou os salários de vários presidentes e primeiros-ministros, convertendo todos para o dólar americano.

Comparando os dois gigantes

Embora a forma de uso do salário seja diferente, os números impressionam. Trump fatura quase quatro vezes mais que Lula em dólares, mostrando que o valor absoluto do salário presidencial nos EUA está entre os mais altos do mundo.

Em termos anuais, isso significa:

Lula: cerca de US$ 100 mil por ano.

por ano. Trump: cerca de US$ 400 mil por ano, mesmo destinando todo o valor a doações.

Essa diferença não reflete apenas moedas ou câmbio, mas também as estruturas e tradições políticas: enquanto o Brasil tem um teto relativamente modesto para o presidente, o salário americano é congelado há anos, mas em patamar elevado.

O poder do cargo refletido no salário

Esses números evidenciam que o salário de um presidente está em um patamar, muitas vezes, inalcançável, superando facilmente o que muitas carreiras fora da política oferecem. Lula e Trump ilustram como o cargo concede um nível de remuneração grandioso, que impressiona independentemente de comparações.