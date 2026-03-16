A estratégia de expansão no varejo brasileiro segue movimentando grandes empresas. A Magazine Luiza anunciou que pretende voltar a investir na abertura de novas lojas físicas a partir de 2026, após um período em que priorizou o crescimento digital e o fortalecimento de seu ecossistema online. A expectativa é que as inaugurações aconteçam principalmente no segundo semestre.

Executivos da empresa afirmaram que o plano faz parte de um novo ciclo de crescimento da rede varejista. Nos últimos anos, a companhia concentrou esforços no comércio eletrônico e em tecnologia, mas agora pretende retomar o investimento no modelo tradicional de lojas físicas, considerado parte essencial da estratégia de vendas e atendimento ao consumidor.

Enquanto a rede aposta na abertura de novas unidades pelo país, o empresário Luciano Hang, fundador da Havan, também segue expandindo seus negócios. O bilionário confirmou a construção de uma nova megaloja em Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, em uma área estratégica às margens da rodovia ERS-030, conhecida pelo grande fluxo de veículos.

O empreendimento, porém, pode ganhar uma característica ainda mais ambiciosa. Estudos indicam a possibilidade de construção de um condomínio residencial de alto padrão nos fundos do terreno onde a megaloja será instalada. Caso o projeto avance, o espaço pode se transformar em um novo polo de desenvolvimento urbano e comercial da região.

Havan x Magalu: Expansão no varejo mostra estratégias diferentes entre gigantes

Enquanto a Magazine Luiza volta a apostar na expansão de sua rede de lojas físicas em diversas regiões do país, a Havan segue investindo em projetos de grande porte que combinam varejo e desenvolvimento imobiliário. As duas empresas representam estratégias distintas dentro do setor, mas têm em comum o objetivo de fortalecer a presença física e ampliar o alcance de suas marcas.

No caso da rede fundada por Luiza Trajano, o foco está em retomar a abertura de unidades após anos de priorização do comércio digital. Já o empresário Luciano Hang aposta em um empreendimento de grande escala, que pode transformar a região onde será instalado em um novo ponto de comércio e moradia de alto padrão.