A disputa entre o varejo físico e online ganha novos capítulos neste ano. De um lado, a Magazine Luiza acelera sua estratégia digital, ampliando marketplace, serviços online e presença em aplicativos.

Mesmo em um cenário de oscilações no e-commerce, a empresa está entre as 10 maiores plataformas do país e segue investindo em seu “império virtual”, focando em tecnologia, logística e integração entre lojas físicas e canais digitais.

Havan aposta em megaprojeto no litoral gaúcho

Na contramão da expansão digital, o empresário Luciano Hang anunciou a construção de uma nova unidade da Havan em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. O empreendimento será construído em área de grande movimento, às margens da ERS-030.

Além da tradicional megaloja com fachada inspirada na Estátua da Liberdade, o projeto inclui estudos para implantação de um condomínio residencial de alto padrão nos fundos do terreno.

O projeto está em fase de tramitação administrativa e depende de autorizações municipais. Após a liberação, a previsão é de que as obras avancem rapidamente. Com as obras e instalação da loja, a expectativa é de geração de empregos e fortalecimento do comércio local.

Diferentes frentes

Enquanto o ambiente online segue em expansão e sendo liderado por empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre e Shopee, o movimento da Havan sinaliza confiança na força das lojas físicas, não somente como centros de consumo, mas também, futuramente, com potencial para integrar condomínios de alto padrão.