O mercado brasileiro de alimentação fora do lar acaba de ganhar um competidor de peso vindo do outro lado do mundo. A Mixue, gigante chinesa que já ultrapassou marcas consolidadas como McDonald’s e Starbucks em volume de pontos de venda pelo globo, deu início oficial às suas atividades no país. A primeira unidade abriu as portas no Shopping Cidade São Paulo, marcando o pontapé inicial de um plano de investimentos que soma 3,2 bilhões de reais. A expectativa da rede é ambiciosa: gerar cerca de 25 mil novas oportunidades de emprego até o final desta década.

Expansão agressiva e suporte governamental

A chegada da marca ao território nacional não é um movimento isolado, mas sim parte de um projeto de internacionalização que conta com o respaldo de diálogos diplomáticos. O aporte financeiro foi anunciado em meio à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, estreitando ainda mais os laços comerciais entre as duas potências. Com uma capilaridade impressionante de mais de 45 mil lojas espalhadas por 12 países, a Mixue não pretende apenas revender produtos, mas também estabelecer uma base produtiva própria através da construção de uma fábrica de suprimentos em solo brasileiro, garantindo a sustentabilidade da operação local.

A fórmula do baixo custo e o modelo de franquias

O segredo por trás da competitividade da rede reside na sua estrutura logística e no seu modelo de parceria. A empresa atua fornecendo insumos diretamente aos franqueados com custos reduzidos, o que permite que o preço final ao consumidor seja significativamente menor que o da concorrência. O cardápio, que tem como carros-chefe os sorvetes e os famosos chás com bolhas, conhecidos como bubble teas, foca estrategicamente nos públicos das classes B e C+, que buscam opções de lazer e alimentação que caibam no orçamento.

Adaptação cultural e os próximos passos

Apesar do sucesso global, o desembarque em terras brasileiras exige cautela no que diz respeito às preferências locais. Historicamente, grandes cadeias internacionais precisam recalibrar suas receitas para atender ao paladar brasileiro, conhecido por sua diversidade e exigência por sabores específicos. O êxito da operação dependerá da agilidade da Mixue em integrar ingredientes que conversem com o hábito alimentar do país. Assim, a rede busca não apenas uma expansão geográfica, mas uma consolidação como uma a