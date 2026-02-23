Embora seja amplamente conhecido pela rede de lojas distribuídas pelo país, Luciano Hang também investe em outro setor pouco comentado: a aviação executiva. O empresário mantém uma frota particular composta por aviões e helicópteros, utilizada tanto para compromissos profissionais quanto para deslocamentos pessoais.

A estrutura garante mais agilidade nas viagens ligadas à expansão dos negócios, visitas a unidades e participação em eventos corporativos.

Frota voltada à mobilidade e estratégia empresarial

Entre as aeronaves há um jato de longo alcance, preparado para viagens internacionais e com capacidade para transportar diversos passageiros em configuração executiva. Outro modelo, de porte intermediário, costuma ser empregado em trajetos nacionais e agendas relacionadas à operação da empresa.

O primeiro avião adquirido pelo empresário continua fazendo parte do conjunto e recebeu pintura personalizada com referência à identidade visual da rede varejista. Com o passar do tempo, a aeronave passou por atualização estética, mantendo o padrão associado à marca.

Além dos aviões, helicópteros integram a frota e permitem deslocamentos rápidos em percursos mais curtos, facilitando o acesso a diferentes cidades.

A manutenção dessa estrutura aérea acompanha o crescimento do grupo empresarial e demonstra uma estratégia focada em otimizar tempo e logística para administrar negócios em várias regiões do Brasil.