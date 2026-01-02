O sucesso empresarial costuma chamar atenção não apenas pelo patrimônio construído, mas também pelos caminhos que familiares escolhem seguir. Em algumas famílias conhecidas do grande público, cada integrante acaba encontrando sua própria forma de empreender, muitas vezes longe do negócio principal que deu fama ao sobrenome.

É o que acontece em um dos grupos empresariais mais conhecidos do país. Enquanto um parente atua em parceria com nomes famosos da televisão e do mercado imobiliário, outro decidiu apostar em um setor completamente diferente, mas igualmente lucrativo, mostrando que o empreendedorismo pode seguir rotas bem distintas.

Filho de Luciano Hang investe pesado em saúde e reabilitação

Luciano Hang construiu a Havan a partir de 1986 e transformou a rede em um dos maiores grupos varejistas do Brasil. Mesmo crescendo próximo ao negócio do pai, seu filho, Leonardo Hang, optou por trilhar um caminho próprio, distante do varejo tradicional.

Com formação voltada para a área da saúde, Leonardo decidiu investir em um centro de fisioterapia e reabilitação esportiva. Assim surgiu a Fibra Fisio, hoje considerada um dos maiores complexos do país nesse segmento. O espaço atende desde pacientes comuns até atletas de alto rendimento, incluindo nomes conhecidos do esporte, como Neymar.

O empreendimento foi inaugurado em janeiro de 2021, em parceria com a sócia Daiane Paza. A estrutura chama atenção pelo tamanho e pela diversidade de serviços oferecidos, reunindo tecnologia e atendimento especializado em um único local. Entre os principais diferenciais estão:

área total de aproximadamente 2.500 metros quadrados

piscina aquecida e quadras esportivas

salas voltadas para fisioterapia ortopédica, neurológica e infantil

academia completa, estúdio de pilates e equipamentos modernos de eletroterapia

A proposta do negócio é unir profissionais qualificados, inovação tecnológica e foco em reabilitação esportiva, o que vem garantindo crescimento constante e bons resultados financeiros ao longo dos últimos anos.

Primo de Hang atua no marketing e tem ligação com Celso Portiolli

Enquanto o filho do fundador da Havan ganha espaço na área da saúde, o primo de Luciano, Jordan Hang, seguiu um rumo diferente. Após atuar por anos na própria Havan, ele decidiu deixar a empresa durante a pandemia para criar um negócio próprio no setor de gestão e marketing.

Assim nasceu a JH Marketing, uma empresa voltada principalmente para o mercado imobiliário da região Sul do Brasil. A atuação da companhia envolve estratégias de posicionamento de marca, inteligência de mercado e valorização de empreendimentos, ajudando construtoras a apresentarem seus projetos de forma mais atrativa.

Foi nesse contexto que surgiu a ligação com Celso Portiolli. O apresentador anunciou investimento em um empreendimento imobiliário em Porto Belo, Santa Catarina, durante um evento da Thozen Construtora e Incorporadora. Jordan Hang é o responsável pelas estratégias de marketing da empresa, além de ter participado diretamente da apresentação do projeto.

O novo residencial aposta em conceitos de experiência e convivência, incluindo áreas como cinema ao ar livre, parcerias com cafeterias internacionais e espaços pensados para o dia a dia dos moradores. Com isso, o primo de Luciano Hang consolida seu nome no setor de marketing imobiliário, enquanto mantém distância do varejo e constrói sua própria trajetória empresarial.

Assim, enquanto um familiar se aproxima do mundo da televisão e do mercado imobiliário, outro acumula ganhos em um ramo totalmente diferente, mostrando como o mesmo sobrenome pode seguir caminhos variados no mundo dos negócios.