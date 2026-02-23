O apresentador e empresário Ratinho, um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, acumula uma fortuna estimada em cerca de R$ 1 bilhão ao longo de sua carreira multifacetada. Aos 69 anos, ele não é apenas uma estrela do SBT, mas também controla um amplo grupo de emissoras de rádio e televisão, além de manter investimentos em hotelaria e no agronegócio.

O patrimônio de Ratinho é composto por ativos espalhados por vários setores, incluindo uma extensa rede de mídia sob o guarda-chuva da Rede Massa, com dezenas de rádios e afiliadas da TV, além de investimentos imobiliários e rurais. Essa combinação de presença na mídia tradicional e atividades empresariais fora das telas solidifica sua posição entre os mais ricos nomes do entretenimento brasileiro.

Por outro lado, o cantor Amado Batista, aos 75 anos, também celebra uma trajetória de sucesso que se reflete em seu patrimônio. Com carreira consolidada na música, ele expandiu seus horizontes para o agronegócio, especialmente na criação de gado, o que o colocou no clube de bilionários do país. Estima-se que seu patrimônio também gire em torno de R$ 1 bilhão.

Enquanto Ratinho acumulou grande parte de sua riqueza combinando televisão e negócios, Amado Batista construiu a sua fortuna a partir de uma longa carreira musical e investimentos rurais que hoje geram receitas milionárias — incluindo ganhos anuais na ordem de R$ 120 milhões com atividades no campo.

Império no campo impulsiona patrimônio milionário

Aos 75 anos, Amado Batista construiu um verdadeiro império que vai além da música. Embora tenha vendido milhões de discos ao longo da carreira e realizado turnês por todo o país, boa parte de sua fortuna estimada em cerca de R$ 1 bilhão vem do agronegócio. O cantor é proprietário de extensas fazendas e investe fortemente na criação de gado.

De acordo com estimativas divulgadas na imprensa, os negócios rurais do artista podem render aproximadamente R$ 120 milhões por ano, consolidando sua posição entre os nomes mais bem-sucedidos do entretenimento brasileiro também no setor agropecuário.