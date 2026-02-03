Durante décadas, Galvão Bueno foi sinônimo de grandes transmissões esportivas na televisão brasileira. No auge da carreira na Rede Globo, o narrador chegou a figurar entre os profissionais mais bem pagos do país, com vencimentos mensais estimados em cerca de R$ 5 milhões. Com o passar do tempo e a reformulação do elenco da emissora, os valores foram reduzidos, movimento que antecedeu sua saída da empresa após uma longa trajetória.

Mudança de emissora e novo desafio em 2026

Longe da Globo, Galvão surpreendeu o mercado ao acertar um acordo com o SBT para narrar partidas da Copa do Mundo de 2026. A emissora, hoje a segunda maior do Brasil, vai contar com a experiência do comunicador durante o principal evento do futebol mundial. As cifras do contrato giram entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão ao longo do torneio, segundo informações divulgadas nos bastidores do setor.

O acerto, no entanto, envolve mais do que apenas a relação direta com o SBT. A negociação foi viabilizada por meio da N Sports, empresa da qual o próprio Galvão é sócio. Com isso, além do valor pago pela emissora, o narrador poderá ampliar seus ganhos com ações comerciais, publicidade e contratos paralelos. O vínculo prevê exclusivamente a cobertura dos jogos da Seleção Brasileira.

Histórico de contratos milionários

Mesmo após deixar a Globo, Galvão Bueno seguiu valorizado no mercado. Atualmente, ele integra o elenco da Band, onde apresenta o programa Galvão e Amigos. Nessa fase da carreira, o salário mensal estaria na casa dos R$ 200 mil, valor distante do auge, mas ainda expressivo.

Streaming garante maior faturamento

O contrato mais robusto dos últimos anos, porém, veio do streaming. Galvão mantém parceria com a Amazon Prime Video, onde atua como principal voz em transmissões esportivas. De acordo com apurações do jornalista Marcondes Brito, o acordo rende cerca de R$ 30 milhões por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 2,5 milhões mensais. Os números refletem o peso do nome e o legado construído ao longo de décadas na comunicação esportiva brasileira.