Um ranking recente dos salários mínimos na América Latina mostra diferenças significativas entre os países, principalmente no Brasil, onde o valor mínimo é estabelecido em R$ 1.621.

No topo da lista está o Uruguai, cujo salário mínimo é quase o dobro do brasileiro. Em seguida aparecem Chile e México.

País Salário mínimo aproximado (USD) Diferença percentual em relação ao Brasil Uruguai 629 +94% Chile 565 +78% México 536 +70% Brasil 321 (aproximado em USD) –

Os dados são de um estudo divulgado pelo governo mexicano, com infomações da Secretaria do Trabalho e Previdência Social do país.

Diferenças no poder de compra

Mais do que números, essas diferenças tem grandes impactos no dia a dia. Um trabalhador brasileiro, recebendo o salário mínimo atual, compra cerca de metade do que um uruguaio pode adquirir com sua remuneração mensal. Alimentação, transporte e moradia são áreas onde a diferença mais se torna evidente.

Mesmo ajustando o valor pela inflação e preço de bens essenciais, o Brasil permanece atrás, indicando que o aumento do mínimo não acompanha o padrão regional.

Vantagem que não chega aos trabalhadores

Apesar do Brasil ser a maior economia da América Latina, com PIB estimado em US$ 2,13 trilhões em 2023, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), setores como comércio, indústria e serviços não refletem essa vantagem nos salários pagos aos trabalhadores.

Cenário e perspectivas

O aumento recente do salário mínimo representa apenas uma correção anual. Para realmente reduzir a diferença em relação aos países vizinhos, seria necessário: