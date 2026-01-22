Por conta de suas grandes contribuições para a indústria cinematográfica, diretores como Quentin Tarantino, Peter Jackson e Martin Scorsese tornaram-se donos de valiosas fortunas, que certamente garantirão prosperidade para diferentes gerações de suas famílias.

Todavia, por mais que todos os nomes citados sejam inegavelmente ricos e bem-sucedidos, seu patrimônio ainda é considerado inferior se comparado ao do cineasta brasileiro que concebeu obras como Terra Estrangeira, Central do Brasil e, mais recentemente, Ainda Estou Aqui.

Afinal, conforme divulgado recentemente pelo portal Poder360, Walter Salles é dono de uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões, que pode chegar a aproximadamente R$ 23 bilhões na cotação atual.

Levando em conta que os nomes mencionados anteriormente contam com patrimônios que variam entre US$ 150 milhões e US$ 1,5 bilhão, é nítida a discrepância em relação ao gigantesco valor acumulado por Salles.

No entanto, é importante destacar que a fortuna do diretor brasileiro não está atrelada apenas à carreira no cinema, pois Salles também é herdeiro de Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco, que se fundiu em 2008 com o Banco Itaú.

Walter Salles não é o diretor mais rico do mundo

Vale ressaltar também que, embora seu patrimônio o faça superar grandes lendas do cinema internacional, Walter Salles também não é o diretor mais rico do mundo, uma vez que ele ainda está atrás de nomes como Steven Spielberg e George Lucas.

Conhecido por obras que se eternizaram como grandes sucessos de bilheteria, como Tubarão, Jurassic Park e E.T.: O Extraterrestre, Spielberg frequentemente figura entre as celebridades mais ricas do mundo, contando com uma fortuna estimada em cerca de US$ 5,3 bilhões.

Já Lucas foi a mente por trás da criação de franquias poderosas como Star Wars, que continuam se expandindo e fazendo até os dias de hoje. Por conta disso, o cineasta já acumulou um patrimônio que também ultrapassa os US$ 5 bilhões.