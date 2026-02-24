O mercado vive uma era de cifras bilionárias. No futebol, talentos são avaliados como ativos raros. Na tecnologia, mentes brilhantes viram peças estratégicas em uma corrida global. Os números impressionam.

De um lado, o atacante Vinícius Júnior pode ser negociado por 250 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,6 bilhão. De outro, um desenvolvedor de inteligência artificial fechou contrato estimado em US$ 1 bilhão, algo superior a R$ 190 bilhões na cotação atual.

Futebol movimenta cifras históricas

Segundo a emissora britânica Sky Sports, o Al-Ahli demonstrou interesse na contratação do brasileiro, que tem vínculo com o Real Madrid até junho de 2027.

O clube espanhol teria fixado o valor mínimo para negociação em 250 milhões de euros. Caso a transferência se concretize nesses termos, o montante superaria a ida de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, em 2017, que gira em torno de 222 milhões de euros.

A possível saída ocorre em meio a mudanças no comando técnico do clube espanhol. Aos 25 anos, Vinícius perdeu espaço na equipe sob a direção de Xabi Alonso. Ainda não há informação oficial sobre a posição do jogador diante da proposta saudita.

Tecnologia entra no jogo dos bilhões

Se no futebol as cifras já chamam atenção, no setor de tecnologia os valores são ainda mais ousados. A disputa recente envolveu gigantes como Microsoft, Meta e OpenAI.

O desenvolvedor austríaco Peter Steinberger acabou aceitando a proposta da OpenAI, avaliada em US$ 1 bilhão. A empresa, que concorre diretamente com Anthropic e Google no setor de inteligência artificial, fez um movimento considerado estratégico.

A mente por trás do OpenClaw

Steinberger ganhou destaque após criar o OpenClaw, software capaz de transformar qualquer computador conectado à internet em um agente autônomo. O sistema executa tarefas online, escreve códigos quando necessário e toma decisões conforme o comando do usuário.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que a meta é simplificar a tecnologia. A ideia é torná-la acessível a qualquer pessoa. Algo intuitivo. Algo que dispense conhecimentos técnicos avançados.

Um novo tipo de estrela

Enquanto Vinícius Júnior pode atingir cifras recordes no futebol, Steinberger representa a valorização de outro tipo de talento. A economia digital transformou programadores em protagonistas.

Se antes os bilhões estavam restritos aos gramados, agora também circulam nos laboratórios de inteligência artificial. O jogo mudou. E os contratos mostram que a disputa por genialidade pode ser tão intensa quanto uma final de Champions League.