A diferença salarial entre os principais âncoras do jornalismo da TV Globo sempre despertou curiosidade do público, especialmente quando se trata de nomes de grande prestígio como William Bonner e César Tralli. Enquanto Bonner ganhava incríveis R$ 900 mil mensais para comandar o Jornal Nacional, seu substituto terá vencimentos mais “modestos”.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista André Romano, do jornal O Tempo, César Tralli passará a receber um salário de R$ 350 mil por mês em sua nova função no JN — valor que representa quase o triplo do que ganhava no Jornal Hoje, onde sua remuneração girava em torno de R$ 120 mil mensais.

Além do novo salário, a Globo também ficará responsável pelas despesas de moradia de César Tralli no Rio de Janeiro, já que o jornalista reside em São Paulo. O pacote de benefícios inclui o aluguel de um imóvel próximo aos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, além dos custos de deslocamento. Bonner, por outro lado, permanece na emissora, mas desfrutando de uma rotina bem mais tranquila.

Ele estará ao lado de Sandra Annenberg no Globo Repórter e terá um robusto corte em seu salário, passando a receber “apenas” R$ 200 mil por mês em sua nova função na Globo. Na última sexta-feira (31), o histórico âncora se despediu oficialmente do JN.

Saída de Bonner movimentou bastidores da Globo

O adeus de William Bonner ao Jornal Nacional após longos 25 anos movimentou os bastidores do jornalismo da Globo. Além da ida de César Tralli ao Jornal Nacional, outras três mudanças foram feitas: Cristiana Sousa Cruz assume o cargo de editora-chefe do JN, Roberto Kovalick assume o Jornal Hoje e Tiago Scheuer comandará o Hora 1.