A escala 5×1 é um regime de trabalho em que o colaborador atua por cinco dias consecutivos e tem direito a um dia de descanso, totalizando 44 horas semanais, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse modelo é comumente adotado por empresas que precisam manter operações ininterruptas, como hospitais, indústrias, portarias, transportes e centrais de atendimento.

De acordo com a legislação, a jornada diária não pode exceder 8 horas, devendo ser respeitados os intervalos e o descanso semanal remunerado (DSR) de, no mínimo, 24 horas consecutivas. Na prática, a escala 5×1 opera por meio do revezamento de turnos, garantindo que a empresa mantenha suas atividades em funcionamento contínuo.

Além disso, a escala 5×1 exige atenção a alguns pontos importantes. Primeiro, o empregador deve organizar os turnos de forma que todos os colaboradores tenham o descanso garantido, evitando sobrecarga ou acúmulo de horas extras. Quando o trabalho ultrapassa a jornada legal de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, é necessário o pagamento de horas extras, conforme previsto na CLT.

Outro aspecto relevante é a programação dos feriados e finais de semana. Em alguns casos, o dia de descanso da escala 5×1 pode coincidir com um feriado, e a legislação prevê que, dependendo da convenção coletiva ou do acordo com a empresa, esse dia deve ser remunerado de forma diferenciada ou compensado.

Por fim, a implementação da escala 5×1 também pode trazer benefícios para o colaborador, como maior previsibilidade da rotina e possibilidade de planejar atividades pessoais no dia de folga, enquanto a empresa mantém suas operações de forma eficiente e contínua.