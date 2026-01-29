O início de cada ano letivo costuma trazer ajustes na rotina escolar, mas, em 2026, parte da rede pública deve enfrentar um cenário mais complexo. Alterações já definidas para o Ensino Fundamental prometem modificar o funcionamento de escolas e impactar diretamente estudantes, famílias e profissionais da educação, especialmente no Rio Grande do Sul.

Antes mesmo da volta às aulas, o tema já provoca mobilização entre pais, professores e gestores. Enquanto responsáveis buscam entender como ficará o dia a dia dos alunos, as equipes escolares trabalham para se adequar a um novo arranjo administrativo. O momento é de adaptação e levanta a necessidade de diálogo entre poder público e comunidade escolar.

Reorganização do Ensino Fundamental no estado

A principal mudança anunciada envolve a redistribuição das etapas do Ensino Fundamental entre as redes municipal e estadual. Em Porto Alegre, a prefeitura decidiu não formar turmas de 6º ano em dez escolas municipais. Com isso, estudantes que concluem os Anos Iniciais deverão seguir para unidades da rede estadual ao ingressar nos Anos Finais.

Ao mesmo tempo, ocorre uma reorganização inversa nos primeiros anos da escolarização. Onze escolas estaduais deixaram de oferecer o 1º ano do Ensino Fundamental, dando início a um processo de transferência gradual das turmas do 1º ao 5º ano para a gestão municipal. Essas unidades estaduais passam, então, a concentrar as turmas do 6º ano, conforme orientação da Secretaria Estadual da Educação.

O calendário prevê o início das aulas para o dia 18 de fevereiro, o que encurta o prazo para ajustes por parte das famílias. A proposta integra uma política mais ampla de municipalização do Ensino Fundamental, com o objetivo de redefinir responsabilidades e racionalizar o uso da estrutura da rede pública.

Dúvidas das famílias e posicionamento oficial

A nova configuração tem gerado preocupações práticas. Entre os principais questionamentos estão a distância entre casa e escola, a capacidade física das unidades que receberão mais alunos e o atendimento adequado a estudantes com deficiência. Também há incertezas sobre a quantidade de professores disponíveis para atender à nova demanda.

Representantes de trabalhadores da educação avaliam que as mudanças foram anunciadas de forma acelerada, sem debate suficiente. O governo estadual, por sua vez, afirma que a transição será planejada e progressiva, com foco na ampliação do ensino em tempo integral e na melhoria dos indicadores educacionais ao longo dos próximos anos.