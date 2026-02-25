Os últimos dias de fevereiro reservam uma cena especial para quem costuma olhar para o alto ao anoitecer. Um conjunto de planetas passa a dividir o mesmo trecho do céu e pode ser observado sem equipamentos ópticos em todo o Brasil.

Desde o dia 18, Vênus, Mercúrio, Saturno e Júpiter surgem logo após o pôr do sol. A configuração segue até o sábado, dia 28. Netuno e Urano também participam do cenário, mas, nesses casos, apenas telescópios permitem a visualização.

O fenômeno e o que ele realmente significa

Apesar de ser chamado popularmente de alinhamento, o evento não corresponde exatamente a esse conceito. O termo correto envolve uma disposição quase reta dos planetas no espaço, o que não ocorre agora.

De acordo com o Observatório Nacional, o que se vê é um efeito causado pela perspectiva da Terra. Os planetas orbitam o Sol em uma faixa semelhante do espaço, conhecida como plano da eclíptica. Por isso, em determinados períodos, parecem mais próximos quando observados do solo terrestre.

Na prática, eles não estão enfileirados no espaço tridimensional. Apenas ocupam uma mesma região do céu do ponto de vista de quem observa daqui.

Como acompanhar o desfile planetário

A visualização não depende de cidade específica. O espetáculo pode ser visto de qualquer região do país, desde que haja céu limpo e pouca interferência de luz artificial.

O ideal é procurar um ponto com horizonte livre para o oeste. Praias, campos e áreas afastadas dos centros urbanos costumam oferecer melhores condições. Por volta das 19h, o céu já apresenta escuridão suficiente para identificar os planetas.

Vênus e Mercúrio aparecem mais próximos da linha do horizonte, o que pode dificultar a observação. Saturno surge um pouco acima e permanece visível até cerca das 20h. Júpiter também se destaca com brilho intenso.

Netuno está próximo de Saturno, mas a grande distância impede que seja visto a olho nu. Urano, posicionado entre Saturno e Júpiter, exige o mesmo recurso óptico.

Tecnologia como aliada da observação

Para quem tem dificuldade em localizar os astros, há ferramentas que facilitam a experiência. O programa Stellarium oferece mapas celestes interativos e gratuitos, indicando a posição exata dos planetas.

Outra alternativa é o Night Sky Map, mantido pelo Time and Date.

Nos smartphones, aplicativos como Star Walk 2 e Stellarium Mobile utilizam a câmera do aparelho para identificar astros em tempo real.

Embora ocorrências semelhantes sejam registradas ao longo dos anos, cada configuração guarda seu encanto. Basta escolher um local adequado e reservar alguns minutos para apreciar o céu de fevereiro.