A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor sertanejo Henrique — que forma dupla com Juliano —, foi detida em Orlando, na Flórida, após ser flagrada dirigindo com a carteira de habilitação vencida. Ela passou a noite de segunda-feira (2) presa e deverá comparecer a uma audiência na Justiça dos Estados Unidos.

Até agora, os registros públicos não indicam se houve pagamento de fiança ou se Amanda já foi liberada pelas autoridades locais. Conforme informações do Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office), ela responde a duas acusações criminais, sendo a principal relacionada à evasão de uma abordagem policial.

Amanda Vasconcelos ao lado de Henrique — Foto: Reprodução/Instagram de Amanda Vasconcelos

Além da tentativa de fuga, as autoridades também apontaram uma infração de segundo grau por conduzir um veículo automotor sem habilitação válida. O boletim policial informa que Amanda praticou um crime classificado como felonia de terceiro grau ao desobedecer uma ordem de parada.

Segundo o estatuto 316.1935(2), ela teria fugido ou tentado evitar a abordagem de um agente da lei que utilizava viatura com luzes e sirenes ligadas. O g1 procurou a assessoria da dupla sertaneja e familiares de Amanda, mas não obteve resposta.

Amanda é casada com o cantor Henrique desde 2018 e é mãe de dois filhos, Helena, de 6 anos, e Miguel, de 4. Empresária, ela é sócia de negócios voltados ao comércio de roupas e acessórios em Palmas. A família mora em uma fazenda localizada em Porto Nacional, na região central do Tocantins.

O local abriga a base de investimentos agropecuários milionários mantidos pela dupla Henrique & Juliano. Apesar disso, o casal viaja com frequência aos Estados Unidos e mantém vínculos com Orlando, na Flórida. Amanda também é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, o coronel Márcio Barbosa.