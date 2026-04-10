O mercado de carros elétricos no Brasil segue crescendo rapidamente e o ranking dos mais vendidos no 1º trimestre deste ano mostra bem o porquê. A preferência dos brasileiros está cada vez mais voltada para modelos acessíveis, práticos e ideais para o dia a dia.

Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a liderança pertence ao BYD Dolphin Mini, um compacto que chama atenção pelo preço mais baixo e pela facilidade de uso, e que teve 14.757 unidades vendidas.

Logo atrás vem o BYD Dolphin, com 4.381 unidades, oferecendo um pouco mais de espaço, mas mantendo a proposta de um veículo elétrico eficiente. O terceiro lugar fica com o Geely EX2, com 2.474 unidades, um SUV compacto pensado para quem quer mais versatilidade. Em seguida, o BYD Yuan Pro aparece com 1.575 unidades.

Entre os modelos de marcas tradicionais, o Chevrolet Spark EUV soma 984 unidades, enquanto o Chevrolet Captiva EV, com 701 unidades, atende quem busca um veículo mais espaçoso.

Variedade e novas opções

A lista também inclui o Geely EX5, com 660 unidades, o sedã BYD Seal, com 441 unidades e proposta mais sofisticada, e o GWM Ora 03, com 427 unidades, conhecido pelo design moderno. Fechando o ranking, aparece o BYD Yuan Plus com 373 unidades, sendo mais uma opção de SUV elétrico.

O que explica essa tendência?

O que explica é que, cada vez mais, os brasileiros tem optado por veículo elétricos, que se mostram eficientes e com bom custo-benefício. Ou seja, o consumidor brasileiro está priorizando economia e praticidade, principalmente para uso no dia a dia.