O mercado de SUVs segue como o mais disputado do Brasil em 2026, e os números de abril confirmam essa tendência. Mesmo com pequenas variações ao longo dos meses, alguns modelos continuam dominando o ranking de vendas, consolidando a preferência do consumidor por veículos que unem espaço, tecnologia e posição de dirigir elevada.

Entre os destaques, o Volkswagen T-Cross aparece novamente entre os líderes, mantendo a consistência que já vinha desde o início do ano. Logo atrás, o Volkswagen Tera também se destaca, formando uma dobradinha forte da marca alemã no topo do mercado. O Hyundai Creta completa o grupo dos mais vendidos, mostrando recuperação e forte aceitação no país.

Na sequência, modelos como Jeep Compass e Chevrolet Tracker seguem figurando entre os primeiros colocados, enquanto outros nomes como Fiat Fastback e Volkswagen Nivus continuam com bom desempenho. Além disso, chama atenção o crescimento de marcas chinesas, com modelos como BYD Song e GWM Haval H6 ganhando cada vez mais espaço no ranking.

Outro ponto importante é a diversidade dentro do segmento. Desde SUVs compactos mais acessíveis até modelos médios e eletrificados, o mercado brasileiro mostra uma ampla gama de opções. Isso ajuda a explicar por que os utilitários esportivos seguem dominando as vendas e se consolidam como a principal escolha do consumidor brasileiro em 2026.

SUVs dominam o mercado e ampliam concorrência entre marcas

Os SUVs já representam a maior fatia do mercado automotivo nacional e continuam crescendo em participação. Modelos compactos lideram as vendas por oferecerem melhor custo-benefício, enquanto opções mais caras conquistam espaço com tecnologia e conforto superiores.

Além disso, a chegada de novas marcas e tecnologias, especialmente com veículos híbridos e elétricos, tem aumentado a competitividade do setor. Com isso, o consumidor passa a ter mais opções e melhores condições de escolha, o que tende a manter o segmento aquecido nos próximos anos.