O Nubank anunciou uma nova etapa de seu programa de renegociação de dívidas, voltada a clientes com pagamentos em atraso. A iniciativa, chamada “Recomeço”, oferece descontos que podem chegar a 99,9% sobre o valor total devido, em uma tentativa de incentivar a recuperação financeira de milhões de brasileiros.

Programa oferece descontos e condições especiais

A campanha, lançada oficialmente em abril deste ano, é considerada uma das maiores ações do banco digital desde sua criação. O objetivo é permitir que pessoas com débitos pendentes consigam regularizar sua situação e retomar o controle da vida financeira.

Segundo o Nubank, os clientes elegíveis serão avisados diretamente pelo aplicativo, com ofertas personalizadas de acordo com o perfil e a dívida de cada um. A notificação trará as opções disponíveis e as etapas para concluir o processo de renegociação.

“Nosso foco sempre foi empoderar o cliente e simplificar a relação das pessoas com o dinheiro”, afirmou Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil. “Queremos oferecer caminhos reais para que quem está com dificuldades possa recomeçar e reconstruir sua saúde financeira.”

Apoio à educação financeira e transparência

Além de renegociar dívidas, o banco reforça que o projeto está alinhado à sua estratégia de promover educação financeira entre os consumidores. A instituição afirma que tem investido em conteúdos e ferramentas que ajudam o público a planejar melhor os gastos e evitar o endividamento.

De acordo com dados internos divulgados pela fintech, cerca de 60% dos clientes que utilizaram os recursos de gestão financeira no aplicativo conseguiram melhorar seu comportamento com o dinheiro em até dois anos.

Objetivo é reduzir o endividamento das famílias

Com o “Recomeço”, o Nubank busca reafirmar seu papel como aliado dos brasileiros em momentos de instabilidade financeira. A proposta é oferecer não apenas condições vantajosas para quem deseja quitar dívidas, mas também reforçar a importância do planejamento e do consumo consciente como parte de uma vida financeira mais equilibrada.