A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) passou a adotar regras mais rígidas em relação à qualidade dos gramados dos estádios. A partir do novo Manual de Competições, estádios com gramados em más condições poderão ser vetados para a realização de partidas oficiais.

O novo manual substitui o antigo Regulamento Geral de Competições e estabelece diretrizes para todos os torneios organizados pela CBF. Entre as principais mudanças está o aumento das exigências relacionadas ao estado dos campos, com previsão de cancelamento de partidas dos estádios e aplicação de sanções administrativas aos clubes.

Segundo o documento, a qualidade do gramado é considerada “imprescindível para o desempenho esportivo dos atletas e para a valorização do produto futebol”.

Exigências técnicas para os gramados

A CBF determina que a altura da grama deve permanecer entre 20 e 25 milímetros, mantendo a mesma altura em toda a extensão do campo. O manual reforça que, tanto nos gramados naturais quanto nos artificiais, os critérios principais são a preservação da integridade física dos atletas e a boa movimentação e rolagem da bola.

Para garantir o cumprimento das normas, a entidade prevê acompanhamento antes e durante as competições. A CBF vai poder solicitar inspeções, diligências técnicas e a elaboração de relatórios sobre as condições dos gramados ao longo da temporada.

Caso sejam identificadas desconformidades ou os relatórios apresentados sejam considerados insuficientes, o clube poderá receber advertência formal. Em partidas eliminatórias, como as da Copa do Brasil, a CBF poderá retirar o jogo do estádio.

Caso a situação se repita, o manual autoriza a aplicação de sanções administrativas. No caso dos campos com grama sintética, os clubes também precisam atender aos padrões internacionais exigidos pela Fifa.

A liberação desses estádios estará condicionada à obtenção do certificado Fifa Field Certificate (Quality Pro). Se o gramado artificial não cumprir os critérios de qualidade, a CBF poderá vetar seu uso, obrigando o clube a indicar outro estádio que atenda às exigências estabelecidas.