Pouca gente imagina, mas o maior estádio do mundo não está na Europa nem nas Américas. O posto pertence ao Estádio Rungrado Primeiro de Maio, localizado em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Com capacidade estimada para mais de 114 mil pessoas — e registros que apontam números ainda maiores em eventos específicos — a arena é considerada a maior do planeta em número de assentos.

Inaugurado em 1989, o estádio chama atenção não apenas pelo tamanho, mas também pelo formato arquitetônico, inspirado em pétalas de flor. O local é utilizado pela seleção norte-coreana de futebol e serve, principalmente, como palco para grandes eventos esportivos, apresentações culturais e celebrações oficiais do regime, como os famosos espetáculos de ginástica em massa.

Um símbolo além do esporte

Diferentemente de arenas tradicionais voltadas apenas ao futebol, o Rungrado Primeiro de Maio tem papel estratégico para o país. O estádio é frequentemente usado como vitrine internacional e instrumento de propaganda estatal, reunindo milhares de participantes em coreografias sincronizadas que impressionam pelo nível de organização e escala.

Mesmo sendo pouco acessível ao público estrangeiro, a arena se consolidou como um marco urbano e político da Coreia do Norte, além de referência mundial quando o assunto é capacidade de público.

Outros gigantes do esporte mundial

Embora o estádio norte-coreano lidere com folga, outros complexos esportivos também figuram entre os maiores do mundo. Nos Estados Unidos, o Michigan Stadium comporta mais de 107 mil torcedores e é um dos templos do futebol americano universitário. Na Europa, o Camp Nou, em Barcelona, voltou ao ranking após reformas e ultrapassa a marca de 105 mil lugares.

Na Oceania, o Melbourne Cricket Ground segue como o maior estádio da região, enquanto a América Latina passou a integrar recentemente o seleto grupo com o Estádio Más Monumental, em Buenos Aires, que atingiu cerca de 101 mil assentos após ampliação.

Ranking global segue em transformação

Com reformas e expansões em andamento em diferentes países, o ranking dos maiores estádios do mundo segue em constante mudança. Ainda assim, o título de maior arena do planeta continua, por enquanto, firmemente nas mãos da Coreia do Norte.